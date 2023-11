Entella-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Pontedera, match del Comunale di Chiavari valevole per gli ottavi di finale della C0ppa Italia di Serie C 2023/2024. La squadra biancazzurra va caccia di un nuovo successo dopo essersi sbarazzata dell’Alessandria mediante un netto 3-0. La compagine toscana, dal suo canto, è reduce dal successo sul Novara ed ha intenzione di mietere un’altra nobile vittima. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 novembre alle ore 18:00 , ma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva.

