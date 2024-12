La stagione 2024 di F1 è giunta al termine, ma sono già in corso i preparativi per il prossimo anno. Il paddock si rinnova e lo fa drasticamente. Sono solo tre i team che hanno già confermato le proprie lineup: McLaren – con Norris e Piastri – Aston Martin – con Alonso e Stroll – e Red Bull, che ha sotto contratto Verstappen e Perez. I Campioni del mondo 2023 potrebbero però decidere di sostituire Sergio Perez, con i vertici che si riuniranno per prendere una decisione nei prossimi giorni. In attesa della scelta di Red Bull, Racing Bulls – team satellite della squadra di Milton Keynes – non ha ancora annunciato la propria lineup. La squadra con base a Faenza ha disputato il 2024 con Yuki Tsunoda, affiancato prima da Daniel Ricciardo e poi da Liam Lawson. In caso di licenziamento di Perez, sarebbe uno tra il giapponese e l’australiano ad affiancare Verstappen.

Il team protagonista del mercato piloti è stato, senza dubbio, Ferrari. La Rossa ha ingaggiato Lewis Hamilton, il pilota più titolato della storia della F1, affiancandolo a Charles Leclerc, pronto alla sua settima stagione con il Cavallino. Carlos Sainz lascia dunque Maranello per unirsi alla Williams. La squadra inglese ha scelto lo spagnolo per sostituire Franco Colapinto, chiamato nella seconda metà di stagione al posto di Logan Sargeant. Confermato invece Alex Albon. L’addio di Hamilton, arrivato dopo undici anni insieme, ha portato Mercedes ha dover selezionare un nuovo pilota.

Le frecce d’argento hanno optato per Andrea Kimi Antonelli, pilota facente parte del vivaio giovanile del team. Antonelli, classe 2006, riporta la bandiera italiana in F1 per la prima volta dal 2020 e si tratta di uno dei tre rookie attesi in griglia il prossimo anno. Il giovane talento azzurro ha vinto il titolo di Formula 4 italiana e di Formula Regional al primo colpo, saltando la Formula 3 e raggiungendo la Formula 2 nel 2024, in una complessa stagione conclusa al sesto posto. Antonelli, che ha debuttato in F1 nel corso delle prove libere del Gran Premio di Monza, si prepara ora a correre al fianco di George Russell.

Anche Alpine opta per un nuovo volto in vista del 2025: Jack Doohan. L’australiano classe 2003 è figlio d’arte, con il padre Mick pluricampione nel mondo del motociclismo. Doohan ha già fatto la sua prima apparizione in una gara di F1, partecipando al Gran Premio di Abu Dhabi al posto di Esteban Ocon. Il giovane pilota ha lavorato, nel corso della stagione 2024, come terzo pilota per il team transalpino. Il suo palmares vanta un terzo posto nel campionato di Formula 2, ottenuto al secondo anno in categoria e un secondo posto in Formula 3, anche questo conquistato nel corso della sua seconda stagione nel campionato. La squadra di Flavio Briatore ha poi scelto di confermare Pierre Gasly.

Esteban Ocon lascia dunque Alpine e si unisce alle fila della Haas. Il francese ricopre il ruolo di pilota esperto nella nuova lineup, con il team americano che ha deciso di apportare un cambio drastico. Sia Nico Hulkenberg che Kevin Magnussen hanno salutato la squadra, con il danese che ha annunciato il ritiro dalla F1. Haas punta su un giovane: Oliver Bearman. L’inglese ha partecipato a tre Gran Premi nel corso della stagione 2024 e, da regolamento, non può più essere considerato un rookie. Bearman, 2005, ha disputato il campionato di Formula 2 per il suo secondo anno, finendo in dodicesima piazza (da considerare anche la sua assenza a due round per correre in F1). Nel suo palmares vanta un terzo posto in Formula 3 e la vittoria del campionato di Formula 4 italiana.

Infine, anche Stake decide di rivoluzionare la propria lineup, selezionando Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto. Quest’ultimo è un classe 2004 ed è fresco di vittoria nel campionato di Formula 2. Il pilota brasiliano si è unito a un elitario club composto da Leclerc, Russell e Piastri ed è il quarto pilota della storia a vincere sia F2 che F3 al debutto. Bortoleto faceva parte dell’Academy McLaren, ma il contratto è venuto meno dopo un accordo tra Stake e il team di Woking. McLaren ha dunque rinunciato al “cartellino” del sudamericano.