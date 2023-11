Dopo la gran vittoria del Copenhagen per 4-3 contro il Manchester United in Champions League, il difensore dei danesi Denis Vavro ha voluto togliersi dei sassolini dalle scarpe. Nello specifico si è scagliato contro Alejandro Garnacho, che prima dell’esecuzione di Goncalves ha provato a scavare una buca sul dischetto del rigore. “Ho visto che stava cercando di fare qualcosa nei pressi del dischetto del rigore, ma Kevin Diks era lì vicino e l’ha fermato. È già la seconda volta, anche nella gara d’andata fece lo stesso prima del rigore di Larsson“, ha detto l’ex Lazio, che come riporta il Daily Mirror ha poi rincarato la dose: “Per me è un pagliaccio, ha la mentalità di un bambino. Un conto è farlo al 97′ davanti al proprio pubblico, un altro è farlo fuori casa e per giunta nel primo tempo“.