Salisburgo-Inter: regole Uefa, cambia il logo dello sponsor Paramount

Nella partita di questa sera in Champions League contro il Salisburgo, un dettaglio nella maglia da trasferta dell’Inter subirà una piccola variazione. Infatti, il logo “Paramount+”, main sponsor dei nerazzurri in questa stagione, per esigenza della UEFA, sarà raffigurato con una montagnetta, simbolo della storica emittente USA con cui il club meneghino ha la partnership. Non è ancora risaputo se la grafica nuova sia definitiva o sia solamente un aggiustamento temporaneo.