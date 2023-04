Chiellini: “L’Inter batterà il Milan e andrà in finale di Champions”

“Il derby di Milano sarà una semifinale equilibrata, ma se devo puntare 1 euro lo metto sull’Inter. Credo che i nerazzurri partano avvantaggiati perché in questo tipo di partite li vedo più forti”. Queste le parole di Giorgio Chiellini, ex capitano della Juventus e della Nazionale Campione d’Europa nel 2021, nel corso della diretta Fanast RFT su Discord riservata ai soli possessori degli NFT del progetto.

Il difensore italiano si è soffermato sul suo possibile trasferimento al Real Madrid: “Sono stato realmente vicino al Real Madrid una volta sola nella mia carriera. Davide Lippi, il mio procuratore, lo sa meglio di me perché queste cose non mi interessavano tanto. Sono sempre stato uno molto concentrato sul giocare però quella volta siamo stati davvero ad un passo al mio trasferimento al Real Madrid. A posteriori posso dire che sarebbe stata una bella esperienza perché sono uno a cui piace molto viaggiare. Nella mia carriera mi era mancato scoprire nuove culture e forse è anche uno dei motivi per cui ora sono venuto a giocare a calcio negli Stati Uniti”. “Credo di non essere un giocatore adatto al calcio spagnolo. Avrei fatto come Cannavaro e Samuel che sono andati a giocare in Spagna e sono durati 2-3 anni lì. Probabilmente sarei stato un difensore più adatto al calcio inglese, ma anche lì quando superi i 30 anni è complicato stare dietro al tipo di gioco anche perché in quei campionati dopo 2-3 stagioni trovano sempre giocatori giovani che ti sostituiscono. È stato un onore l’interessamento del Real Madrid, ma posso dire di essere felicissimo per com’è andata dopo. Arrivare a scrivere la storia di una società come la Juventus non è una cosa da tutti”.