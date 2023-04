Gp Jerez: Bastianini si ferma nelle libere 3 per problemi alla scapola, tornerà a Le Mans

Enea Bastianini ha disputato cinque giri nella terza sessione di libere del Gp di Spagna ed è poi tornato ai box lamentando dolori alla spalla. Il pilota della Ducati, reduce dalla frattura alla scapola destra nel corso della gara d’esordio stagionale nella gara sprint a Portimao, in Portogallo, aveva ottenuto il via libera dei medici per tornare in pista sul circuito di Jerez. Domani non correrà la gare e oggi niente Sprint Race visto le condizioni fisiche non ottimali del pilota romagnolo. “Enea ha troppo male, sarebbe assurdo prendersi dei rischi, purtroppo non riesce a resistere più di qualche giro, quindi non ha senso fare la gara”, ha dichiarato a Sky Sport, Davide Tardozzi, team manager della Ducati. Si ipotizza quindi un ritorno nel Gp di Le Mans il nel weekend del 12-14 maggio.