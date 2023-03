Highlights Valencia-Olimpia Milano 84-88, Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Giona Maffei 4

Gli highlights video e la sintesi del match tra Valencia e Olimpia Milano, valevole per la ventisettesima giornata della regular season di Eurolega 2022/2023. Quinta vittoria consecutiva per la squadra di coach Ettore Messina, che si impone in trasferta con il punteggio di 88-84, avanzando ancora in classifica dopo l’ennesimo successo europeo di questo 2023. Di seguito la sintesi dell’incontro:

