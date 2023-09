Champions, Milan: torna Tomori, Chukwueze e Pobega in campo dal 1′

In vista della prima partita di Champions League, dove il Milan incontrerà il Newcastle, Stefano Pioli sembra voler apportare delle modifiche rispetto al derby dello scorso sabato. Tomori tornerà in campo al fianco di Thiaw, con Hernandez e Calabria esterni. Pobega giocherà dal primo minuto al posto di Reijnders, affiancato a Krunic e Loftus-Cheek. L’esterno destro sarà Chukwueze, con Pulisic in panchina, mentre Leao e Giroud completeranno la formazione.