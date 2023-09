WTA Parma, le Zebre del rugby incontrano le giocatrici

Il Parma Ladies Open presented by Iren è entrato nel vivo con la giornata inaugurale del tabellone principale. Le sfide di primo turno hanno acceso il TC Parma, teatro del torneo WTA 125 organizzato insieme a MEF Tennis Events. Niente da fare per le quattro azzurre scese in campo, capaci di farsi valere ma sconfitte nei rispettivi match. Si è arresa in tre set la wild card Eleonora Alvisi, crollata nel set decisivo del match contro la quarta testa di serie Viktoriya Tomova (7-5 1-6 6-0). Ci hanno provato anche le altre wild card, Jennifer Ruggeri e Giorgia Pedone, che hanno ceduto rispettivamente a Chloé Paquet (6-3 6-4) e Antonia Ruzic (6-3 7-6). Abbandona il torneo Dalila Spiteri, che dopo essersi qualificata è stata sconfitta da Aliona Bolsova per 6-1 7-6(1). In una giornata dove le big non hanno steccato, avanza la prima testa di serie Anna Karolina Schmiedlova, vincente per 6-3 6-4 contro Carol Monnet. Martedì 19 settembre si giocheranno gli otto rimanenti per la fase di primo turno, in attesa dell’esordio Sara Errani e Nuria Brancaccio, insieme alla doppista Camilla Rosatello, hanno incontrato i rugbisti delle Zebre Parma.

Le Zebre Parma incontrano Sara Errani – Dopo la visita del Parma Calcio nel 2022, per l’occasione rappresentato dal capitano Gianluigi Buffon, prosegue il connubio tra le protagoniste del Parma Ladies Open e le eccellenze dello sport parmense. Quest’anno i giocatori delle Zebre Parma, Tommaso Di Bartolomeo e Nicolò Teneggi, hanno incontrato alcune delle partecipanti al torneo. Cimentandosi nei rudimenti delle rispettive discipline, gli atleti si sono confrontati e si sono concessi un momento di svago. “Di rugby non ne sapevo molto quindi è stato interessante conoscere i ragazzi, scoprire come si allenano e quali sono le loro routine – le parole di Sara Errani, reduce dalla finale giocata domenica al WTA 125 di Bucarest -. Sono contenta di tornare a Parma, sono vicina a casa e qui è come esserlo. La finale in Romania non me l’aspettavo, non ero in un momento buonissimo. Ora spero di recuperare le energie per questa settimana”. Hanno apprezzato l’esperienza anche i giocatori delle Zebre Parma, che il 21 ottobre inizieranno la stagione di United Rugby Championship nel match casalingo contro l’Ulster Rugby. “Incontrare sportivi di altre discipline è sempre bello, fanno cose diverse ma alla fine ci sono dei punti in comune – racconta Nicolò Teneggi – Le ragazze sono state gentilissime ed il TC Parma è molto bello. Il tennis lo seguo ogni tanto, anche se non sono un assiduo osservatore. Come me la sono cavata con la racchetta? C’è ancora da lavorare”.

Al TC Parma i Campionati Europei under 16 – Il Parma Ladies Open presented by Iren culminerà sabato 23 settembre con la finale, ma per il TC Parma non finirà qui. Il circolo sarà infatti il cuore dei Campionati Europei di tennis under 16, evento che sarà presentato mercoledì 20 settembre alle ore 16.30 nella “Sala di Rappresentanza” del Comune di Parma.