Condannato l’uomo che ferì Pablo Marì ed uccise una ragazza: 19 anni di reclusione

E’ stato condannato l’uomo che, quasi un anno fa, aggredì con un coltello sei persone, tra le quali il difensore Pablo Mari del Monza, ed uccidendone una, al centro commerciale Carrefour di Assago. La sentenza per il 46enne Andrea Tombolini è stata di 19 anni e 4 mesi di reclusione. Non sono state prese in considerazione le attenuanti generiche: l’uomo, nonostante soffra di disturbi psichici, è stato considerato pienamente in grado di intendere e di volere.