La Champions League entra nel vivo. La massima competizione europea entra nella fase ad eliminazione diretta: per la prima volta nella sua storia si disputano i playoff, dei veri e propri sedicesimi di finale, con otto partite e sedici squadre al via. Gare di andata e ritorno, nel giro di una settimana, che decreteranno le otto squadre che poi si andranno ad accoppiare alle prime otto della fase campionato, già qualificate per diritto proprio agli ottavi.

PROGRAMMA PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE

Come detto in precedenza le partite si giocano su due settimane, una dietro l’altra: martedì 11 e mercoledì 12 si disputano gli otto match di andata mentre martedì 18 e mercoledì 19 si giocano le partite di ritorno. Ha diritto a giocare il match di ritorno in casa chi si è classificata dalla nona alla sedicesima posizione della fase campionato, mentre chi è arrivata dalla diciassettesima alla ventiquattresima dovrà disputare il match di andata in casa e quello di ritorno in trasferta.

ANDATA PLAYOFF

11 febbraio ore 18:45 – Brest-Psg

11 febbraio ore 21 – Manchester City-Real Madrid

11 febbraio ore 21 – Juventus-Psv

11 febbraio ore 21 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

12 febbraio ore 18:45 – Brugge-Atalanta

12 febbraio ore 21 – Feyenoord-Milan

12 febbraio ore 21 – Celtic-Bayern Monaco

12 febbraio ore 21 – Benfica-Monaco

RITORNO PLAYOFF

18 febbraio ore 18:45 – Milan-Feyenoord

18 febbraio ore 21 – Atalanta-Brugge

18 febbraio ore 21 – Bayern Monaco-Celtic

18 febbraio ore 21 – Monaco-Benfica

19 febbraio ore 18:45 – Borussia Dortmund-Sporting Lisbona

19 febbraio ore 21 – Psv-Juventus

19 febbraio ore 21 – Real Madrid-Manchester City

19 febbraio ore 21 – Psg-Brest

REGOLAMENTO PLAYOFF

Si qualifica agli ottavi di finale la squadre che, al termine dei 180 minuti, ha segnato più gol rispetto alla squadra avversaria. In caso di parità (esempio 1-0 e 0-1 oppure 1-0 e 1-2) si disputeranno i tempi supplementari (due da quindici minuti). Se anche al termine dei 30 minuti di supplementari persiste la parità allora si tireranno i calci di rigore.

REGOLAMENTO DIFFIDATI

Per quel che concerne la parte disciplinare dei playoff il regolamento è il seguente: vengono importate le ammonizioni delle prime otto partite della fase campionato. Un giocatore entra in diffida prendendo due cartellini gialli e verrà squalificato alla terza ammonizione. Ovviamente in caso di espulsione il giocatore in questione salterebbe almeno una partita, se non due (a deciderlo sarà la commissione disciplinare dell’Uefa). Le ammonizioni verranno azzerate al termine dei quarti di finale così un giocatore non potrà mai saltare la finale per somma di ammonizioni, ma solamente in caso di espulsione nella semifinale di ritorno o in quella di andata se la squalifica fosse di due giornate.

L’ELENCO DEI DIFFIDATI

Bisogna fare molta attenzione quindi ai giocatori diffidati in quanto una ammonizione potrebbe far saltare il match di ritorno del playoff oppure il match d’andata degli ottavi di finale. Andiamo a vedere la situazione per le squadre italiane impegnate ai playoff ovvero l’Atalanta, la Juventus ed il Milan.

ATALANTA: Ederson

JUVENTUS: Conceicao, Koopmeiners

MILAN: Fofana, Theo Hernandez, Chukwueze

L’Inter, invece, che è già qualificata di diritto agli ottavi di finale ha ben quattro giocatori che rischiano la squalifica: Dumfries, Pavard, Asllani e Barella.