In Inghilterra è scoppiato un vero e proprio caso che ha coinvolto Federico Chiesa, dopo la sconfitta dei Reds in FA Cup. Il Liverpool si è fatto eliminare dal Plymouth, squadra di Serie B, a fronte di una prestazione “orribile”.

Nel 2021 era stato uno dei protagonisti dell’Italia Campione d’Europa, facendo intendere di avere un luminoso futuro davanti a sé, ma Chiesa negli ultimi anni ha vissuto una fase calante piuttosto marcata. Oggi l’esterno non se la sta passando bene in terra britannica, con evidenti difficoltà di ambientamento e appena 370 minuti giocati dall’inizio della stagione del Liverpool.

Approdato a Liverpool la scorsa estate, l’ex giocatore della Juventus non ha mai inciso e non è mai entrato nelle grazie di Arne Slot. C’è da dire che la concorrenza ai Reds è veramente tanta, con giocatori di altissimo livello che spesso chiudono la strada all’ex Fiorentina, ma Slot aveva deciso di affidarsi a Chiesa nella sfida di FA Cup disputata il 9 febbraio scorso. Il Liverpool si è fatto eliminare dal Plymouth grazie a un calcio di rigore al 53′ e non ha saputo recuperare il risultato per evitare una figuraccia che è finita sulla bocca di tutti, gettando Chiesa in pasto ai media nazionali e internazionali.

Chiesa e l’accusa del Guardian: “Orribile, la Juventus sapeva qualcosa”

La partita di FA Cup per Chiesa è stata una gara da dimenticare, un po’ come per tutti i suoi compagni che hanno visto interrotto il loro cammino nella competizione. Nonostante Slot abbia deciso di lasciare fuori gran parte dei top player in vista del derby che si terrà domani contro l’Everton, media e tifosi hanno sommerso l’ex Fiorentina di critiche e insulti. Un dribbling riuscito su 10 tentativi e ben 29 palle perse hanno sancito il destino di Federico Chiesa, il quale difficilmente riuscirà a riprendersi dopo la polemica esplosa già a match in corso. L’accusa più pesante, quella del The Guardian, ha messo nel mirino addirittura la Juventus, complice secondo il quotidiano di aver rifilato “merce scaduta” al Liverpool di Slot.

Sulle pagine del Guardian si legge: “Pensiamo che molti tifosi del Liverpool sperassero che questo sarebbe stato il giorno in cui Chiesa avrebbe finalmente mostrato la qualità che lo ha visto diventare uno dei giocatori più forti di Euro 2020. Ma l’italiano è stato terribile. Sembra che la Juventus la scorsa estate sapesse qualcosa che noi non sapevamo”. L’attacco è ovviamente indirizzato alla Cortinassa, che alla fine dei giochi sarebbe stata abile a liberarsi di un giocatore in fase calante da parecchi mesi e che a Torino non avrebbe potuto dare di più.