La MotoGP torna in pista dopo i test di Sepang e lo fa a Buriram, in Thailandia. Team e piloti avranno a disposizione due giorni, tra il 12 e il 13 febbraio, per analizzare le moto protagoniste della stagione 2025. La tre giorni di Sepang ha lasciato alcuni dubbi in casa Ducati, con il team italiano che non esclude la possibilità di utilizzare il motore dello scorso anno. Yamaha sembra aver fatto un passo avanti, così come Honda, anche se su scala minore. In Malesia Fabio Quartararo si è reso protagonista e il telaio modificato, insieme al forcellone, sembra essere un cambiamento positivo per la casa giapponese. Più in difficoltà invece Maverick Vinales e Enea Bastianini, in sella alla KTM Tech 3. Entrambi i giorni di test si apriranno alle 04:00 del mattino italiane, concludendosi alle 12:00. Le sessioni non saranno trasmesse da alcuna emittente televisiva, e potranno essere seguiti solo attraverso il Live Timing ufficiale fornito dal campionato.

LE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI A SEPANG

I test thailandesi vedranno un grande assente: il campione del mondo in carica Jorge Martin. Lo spagnolo è infatti caduto nel corso della prima giornata a Sepang, fratturandosi la mano destra e il piede sinistro. Il pilota dell’Aprilia tornerà in pista per il Gran Premio di Thailandia, in programma tra il 28 febbraio e il 2 marzo. Mancherà all’appello anche Fabio Di Giannantonio, che nel corso della prima finestra di test, è rimasto vittima di una frattura alla clavicola sinistra. L’italiano si è già sottoposto all’intervento chirurgico necessario, dichiarato riuscito, ma non si è ancora a conoscenza della data del suo rientro. Presente invece Raul Fernandez, fratturatosi un dito della mano a Sepang ma già pronto a tornare in pista dopo l’intervento chirurgico.