Champions League, Real Madrid: Bellingham in dubbio contro il Braga

Il fuoriclasse del Real Madrid Jude Bellingham è in dubbio per il prossimo turno di Champions League contro lo Sporting Braga a causa di un infortunio alla spalla sinistra rimediato nell’ultima partita di campionato contro il Rayo Vallecano. In conferenza stampa il tecnico Ancelotti è stato cauto: “Non so se giocherà domani. Sta abbastanza bene, ha recuperato, ma non è arrivato fino alla fine dell’allenamento per evitare di prendere un colpo. Valuteremo le sue possibilità di giocare domani“, ha aggiunto sul nazionale inglese, autore di 13 gol in 14 partite dal suo arrivo.