Dopo Inter e Barcellona, tocca a Psg e Arsenal, che questa sera (ore 21.00) si giocheranno un posto, insieme alla squadra di Simone Inzaghi, in finale di Champions League 2024/2025. Al Parco Dei Principi si ripartirà dall’1-0 dell’andata in favore degli uomini di Luis Enrique, bravi a difendere il vantaggio di Dembélé arrivato dopo soli tre minuti.

Ai parigini la finale di Champions manca dall’edizione 2019/2020 (poi sconfitti dal Bayern Monaco di Hansi Flick). Di quella squadra, che puntava sul tridente stellare Neymar-Mbappé-Di Maria, è rimasto solamente Marquinnos. Arsenal che ha raggiunto la sua unica finale quasi 20 anni fa. Bisogna tornare indietro al 2005/2006: Barcellona-Arsenal 2-1, proprio a Parigi, ma allo Stade De France. I Gunners di Wenger annusano la possibilità di alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie dopo il vantaggio di Sol Campbell al 37′. Nell’ultimo quarto d’ora il Barca la ribalta tra il 76′ e l’80’ con Samuel Eto’o e Juliano Belletti, che segna il suo unico gol in carriera (in 83 presenze) con la maglia blaugrana proprio in quella finale.

Oggi Psg e Arsenal si giocano una grandissima occasione. Entrambe le squadre sono arrivate in semifinale da underdog. Il Paris si è salvato con il Liverpool ai rigori agli ottavi di finale, mentre l’undici di Arteta ha dominato il Real Madrid (3-0 e 2-1) di Carlo Ancelotti ai quarti. Si prospetta grande equilibrio, con Gigio Donnarumma e compagni leggermente avanti in virtù dell’1-0 dell’andata a Londra. I francesi avranno a disposizione due risultati su tre: con una vittoria o un pareggio sarà finale. In caso di successo dell’Arsenal con un gol di scarto, indipendentemente dal risultato, si andrà ai supplementari. Se i Gunners dovessero vincere con due o più gol di scarto saranno loro a volare a Monaco il 31 maggio.

Le probabili formazioni

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Arteta.

Dove vederla

La semifinale di Champions di ritorno tra Psg e Arsenal sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video dalle ore 21.00.