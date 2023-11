Probabili formazioni Servette-Roma: quinta giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Servette-Roma, match della quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. I giallorossi dopo la partita contro l’Udinese all’Olimpico vogliono chiudere ogni discorso qualificazione per il prossimo turno in Europa League. Mourinho e squadra dovranno conquistarsi la qualificazione non perdendo in quel della Svizzera, contro il Servette. Queste le probabili formazioni.

QUI ROMA – Prevedibile qualche rotazione da parte di Mourinho per dare minuti anche a chi ha giocato meno. In porta potrebbe esserci Svilar, mentre davanti spazio a Belotti.

Servette (4-4-2): Mali; Tsunemoto, Onguene, Rouiller, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Doulines, Antunes; Guillemenot, Bedia.

Roma (3-4-1-2) Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Belotti, El Shaarawy.