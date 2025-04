Questa sera (ore 21.00) l’Inter sarà ospite del Barcellona nell’andata della semifinale di Champions League 2024/2025. Una partita che evoca bei ricordi nei tifosi nerazzurri, meno belli ai fan blaugrana, che nel 2010, davanti ai quasi 100 mila del Camp Nou, non riuscirono nella remuntada proprio in semifinale lanciando la formazione di Mourinho verso il trionfo in finale al Bernabeu contro il Bayern Monaco. 15 anni dopo sarà nuovamente Barcellona-Inter. Le due squadre si presentano al primo round in due momenti diametralmente opposti. La squadra di Hansi Flick è in testa alla Liga e ha conquistato la Copa del Rey pochi giorni fa al termine di una finale al cardiopalma contro il Real Madrid. L’undici di Simone Inzaghi ha visto sfumare la Coppa Italia in semifinale contro il Milan ed è reduce da due sconfitte in campionato (Bologna e Roma) che hanno permesso al Napoli di mettere la freccia in testa alla classifica. Una partita cruciale, soprattutto per l’Inter, che rischia di rimanere con niente in mano al termine di una stagione che resterà, comunque andrà, di altissimo livello. La sfida di ritorno in casa è sicuramente un vantaggio per i nerazzurri. L’approccio alla partita di oggi potrebbe essere simile a quello con il Bayern Monaco. Cercare di non perdere, ma provando a pungere in ripartenza con la grande qualità del rientrante Marcus Thuram, out sia in Coppa Italia che con Bologna e Roma.

Le probabili formazioni

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Martinez, Martin; de Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres. All Flick

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Dove seguire il match in tv

La doppia sfida tra Barcellona e Inter sarà trasmessa in chiaro in tv: l’andata sul NOVE, stasera alle 21 con collegamento in diretta alle 19.30, e il ritorno su TV8. Lo streaming del match, invece, sarà in esclusiva su Prime Video: in pratica, gli utenti già abbonati alla piattaforma di Amazon.

Chi arbitra

La UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali per le due semifinali di Champions e ha scelto Clement Turpin per il primo confronto tra Barcellona ed Inter. Sarà la sesta volta che Turpin arbitrerà l’Inter in Champions. I precedenti dicono 3 sconfitte e 2 vittorie per i nerazzurri, mentre due vittorie e una sconfitta per i catalani.

Arbitro: Clément Turpin

Assistenti: Nicolas Danos e Benjamin Pages

Quarto uomo: François Letexier

VAR: Jérôme Brisard

Avar: Willy Delajod