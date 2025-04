Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni). Il match inaugurale sarà quello fra Guatemala e Giappone. Venerdì 2 maggio sarà la volta dell’Italia, che affronterà all’esordio l0Oman, avversario sulla carta più debole degli azzurri ma da non sottovalutare. La partita, alle ore 13, sarà trasmessa in diretta su RaiSport. Un girone insidioso quello della formazione di Emiliano Del Duca, che oltre all’Oman si troverà di fronte i campioni in carica del Brasile e l’ostica El Salvador. Calendario dell’Italia che prevede, dopo la prima con l’Oman, domenica 4 maggio (ore 17.00) la sfida al Brasile e martedì 6 maggio (ore 13.00) l’ultima con El Salvador.

Le parole di mister Del Duca

“Nell’amichevole con l’Iran (poi persa 5-3 ndr.) siamo rimasti sempre in partita, contro una squadra che vale il Brasile e abbiamo fatto quello che dovevamo meritando probabilmente anche qualcosa in più. Ma il risultato vale poco, dobbiamo pensare al nostro percorso a ciò che dobbiamo fare dentro il torneo. In questo avvicinamento ho preferito scegliere partite importanti, a partire dalle due in Portogallo, passando per Senegal, Cile e Iran. Nel giro di pochi giorni abbiamo affrontato i campioni d’Europa, i campioni d’Africa e i campioni d’Asia: volevo far capire ai ragazzi che ci siamo, che siamo vicini al top. I riscontri sono stati positivi, entrare bene al Mondiale sarà fondamentale, provando a crescere partita dopo partita. Da domani inizieremo a pensare all’Oman: è chiaro che è una Coppa del Mondo e ci sarà da battagliare”.

I convocati

Portieri: Leandro Casapieri e Gean Pietro Carleti;

Difensori: Luca Bertacca (Viareggio), Josep Jr, Amir Shalabi;

Esterni: Ovidio Alla (Hermes Giuliano di Roma), Alessandro Andriani (Pescatori Ostia), Tommaso Fazzini (Urbino Taccola), Gianmarco Genovali (Fratres Perignano), Emanuele Giusti* (Team Nuova Florida);

Attaccanti: Camillo Neves, Alessandro Remedi (Pietrasanta), Fabio Sciacca (Hermes Giuliano di Roma), Emmanuele Zurlo (Nausicaa).

Staff – Commissario tecnico: Emiliano Del Duca; Capo delegazione: Ferdinando Arcopinto; Segretario: Sabrina Filacchione; Assistenti Allenatori: Simone Feudi e Michele Leghissa; Preparatore atletico: Paolo Larocca; Preparatore dei portieri: Antonino Nosdeo; Medici: Vito Caiolo e Riccardo Capitani; Fisioterapista: Matteo Giorcelli; Organizzazione: Fabio Ferappi.

I gironi

Gruppo A: Seychelles; Bielorussia; Guatemala; Giappone.

Gruppo B: Mauritania; Iran; Portogallo; Paraguay.

Gruppo C: Spagna; Senegal; Cile; Tahiti.

Gruppo D: Brasile; El Salvador; Italia; Oman.

Il girone e il calendario dell’Italia

1a giornata

Italia vs Oman, ore 13 venerdì 2 maggio | Diretta RaiSport

Brasile vs El Salvador, ore 17 venerdì 2 maggio

2a giornata

Oman vs El Salvador, ore 13 domenica 4 maggio

Brasile vs Italia, ore 17 domenica 4 maggio | Diretta RaiSport

3a giornata

El Salvador vs Italia, ore 13 martedì 6 maggio | Diretta RaiSport

Oman vs Brasile, ore 17 martedì 6 maggio

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale, giovedì 8 maggio

Q1 1a Gruppo A vs 2a Gruppo B, ore 13

Q2 1a Gruppo B vs 2a Gruppo A, ore 14.30

Q3 1a Gruppo C vs 2a Gruppo D, ore 17

Q4 1a Gruppo D vs 2a Gruppo C, ore 18.30

Semifinali, sabato 10 maggio

S1 Vincente Q1 vs Vincente Q3, ore 16

S2 Vincente Q2 vs Vincente Q4, ore 17.30

Finali, domenica 11 maggio

3° posto Perdente S1 vs Perdente S2, ore 16

1° posto Vincente S1 vs Vincente S2, ore 17.30

*Tutti gli orari fanno riferimento al fuso orario italiano.