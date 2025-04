Sabato 3 maggio andranno in scena le Final Eight del Campionato Nazionale di Serie A1 di ginnastica artistica 2024/2025. Nel weekend si assegnerà lo scudetto 2025 di Ginnastica Artistica maschile e femminile. Tutto in una giornata a Palazzo Wanny, in via del Cavallaccio a Scandicci, il “Trofeo San Carlo Veggy Good”. Sarà una sfida entusiasmante ed apertissima tra le otto squadre, maschili e femminili, più forti per assegnare i titoli di campioni d’Italia. Si ripresentano, con il tricolore cucito sul petto, la Ginnastica Civitavecchia per la GAF e la Virtus Ernesto Pasqualetti per la GAM. La squadra laziale, trascinata dalla medaglia olimpica Manila Esposito, lo scorso anno ha vinto il primo scudetto della sua storia. Il club marchigiano, invece, detiene lo scettro dal 2023, dopo i precedenti tre successi nel 2013, 2016 e nel 2020.

Le squadre che si giocheranno i titoli

A guidare il campionato al femminile ci sono le ragazze di Civitavecchia, seguite dalle giovani della Libertas Ginnastica Vercelli e dalla Brixia di Brescia con le Fate in ripresa. Senza dimenticare la Forza e Coraggio di Milano, Unione Sportiva Renato Serra, la Ginnastica Heaven, la Ginnastica Riccione e l’Artistica ’81 Trieste. Nella maschile la squadra leader del campionato è la Gymnastic Romagna Team, in una battaglia sportiva apertissima con le altre contendenti qualificate: Ginnastica Pro Carate, Ares di Cinisello Balsamo, i campioni in carica della Virtus di Macerata, l’Artistica Brescia, Palestra Ginnastica Ferrara, Ginnastica Sampietrina e Spes Mestre.

Le Final Eight in diretta su Sportface TV

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta su Volare Tv, il canale della ginnastica ospitato su Sportface Tv, la piattaforma OTT del gruppo Nexting, ormai da due anni casa delle nostre discipline, a partire dalle ore 15:45 con il commento tecnico dell’ex campionessa azzurra Lara Mori e di Andrea Massaro. Il sabato toscano, però, sarà ricchissimo di grande ginnastica. La mattina, alle ore 10:15 si svolgeranno i playoff/playout di Serie B e C per determinare le ultime squadre promosse o salve nella categoria. Un bell’antipasto prima di godersi, in diretta streaming su Sportface Tv, la finalissima che assegnerà lo scudetto.