Champions League, Gosens: “Il Napoli gioca benissimo, abbiamo sfruttato i contropiedi”

Robin Gosens, giocatore dell’Union Berlino ed ex Inter e Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio con il Napoli. La quarta sfida del girone di Champions League si è conclusa per 1-1.

“Sapevamo di essere in un momento molto delicato, dopo 12 ko di fila. Abbiamo provato prima a non prendere gol, cercando di sfruttare il contropiede dei nostri due attaccanti che sono molto veloci. Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma è un buon punto d’inizio per il nostro morale“, ha detto il giocatore tedesco.

“Il Napoli gioca benissimo, cerca sempre gli spazi tra le linee. Ha fatto una buona partita, senza però creare grandissime occasioni perché non ha trovato molti spazi“, ha aggiunto Gosens.