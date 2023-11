Salisburgo-Inter: Marchisio a bordocampo per Prime Video, cori e insulti dai tifosi nerazzurri

Claudio Marchisio è uno degli opinionisti scelti da Prime Video per commentare Salisburgo-Inter, e il suo passato da bandiera della Juventus non viene visto positivamente dai tifosi nerazzurri stipati nel settore ospiti dell’impianto della città austriaca, proprio sopra rispetto alla postazione dell’ex centrocampista. Partono così diversi cori di insulti nei confronti di Marchisio, tra cui “Juventino pezzo di me**a”. In basso il video.