Champions League, fotografo tedesco: “Sergio Ramos mi ha spinto senza motivo dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco”

Il difensore del Paris Saint-Germain Sergio Ramos ha spinto violentemente un fotografo tedesco dopo la sconfitta per 1-0 in Champions League contro il Bayern Monaco martedì. Il 36enne difensore si è diretto verso gli spalti per ringraziare i tifosi del Psg per il loro sostegno durante la gara di andata degli ottavi di finale a Parigi. I video sui social mostrano poi la schiena di Ramos che entra in leggero contatto con la spalla di un fotografo, che poi viene spinto via con forza dal giocatore. L’emittente francese RMC ha detto che il fotografo si era messo sul piede di Ramos, ma il filmato suggerisce che un altro fotografo potrebbe averlo fatto. Il fotografo che è stato spinto, Markus Gilliar, ha detto alla dpa: “Non era niente, semmai l’ho sfiorato leggermente. Poi è venuto a prendermi dal nulla. Sono rimasto scioccato”. Ramos e il Psg non hanno commentato l’episodio.