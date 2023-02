Italia femminile, Bertolini verso il Belgio: “C’è grande entusiasmo e voglia di riscatto”

La Nazionale italiana femminile è pronta al debutto nell’Arnold Clark Cup, che prenderà il via domani a Milton Keynes con Italia-Belgio e, a seguire, con la sfida tra le padrone di casa e campionesse d’Europa in carica dell’Inghilterra e la Corea del Sud. Un torneo che permette alle azzurre di Milena Bertolini di confrontarsi con avversarie di assoluto livello in vista del Mondiale.

“Le ragazze sono molto felici di essere qua, stanno lavorando bene, con grande entusiasmo e concentrazione – ha dichiarato la ct alla vigilia del match – Ci siamo ritrovate solo due giorni fa ma ho constatato che nel gruppo c’è una motivazione e un atteggiamento diverso rispetto all’Europeo”. Sono state proprio le Fiamme Rosse, meno di sei mesi fa, a escludere le azzurre dall’Europeo.