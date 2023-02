Wta Doha 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 16 febbraio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 16 febbraio al torneo Wta di Doha 2023. E’ il momento dei quarti di finale in in terra qatariota. Si parte con Gauff contro Kudermetova, per poi proseguire con Haddad Maia contro Pegula. In campo anche la seconda del seeding Swiatek contro Bencic. Di seguito il programma completo.

A partire dalle ore 15.30 italiane: (4) Gauff vs (8) Kudermetova

A seguire: Haddad Maia vs (2) Pegula

A seguire: (1) Swiatek vs (7) Bencic

Non prima delle ore 22: (5) Sakkari vs (3) Garcia/Muchova