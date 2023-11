Champions League 2023/2024: Milan-Psg a Gil Manzano, per la Lazio c’è Marciniak. Inter e Napoli a due olandesi

L’Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per le partite valevoli per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il fischietto della sfida di San Siro tra Milan e Psg sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano, mentre la direzione di Lazio-Feyenoord allo Stadio Olimpico è stata affidata a Szymon Marciniak, arbitro dell’ultima finale dei Mondiali e di Champions League. Per quanto riguarda le italiane impegnate mercoledì, entrambe saranno dirette da un arbitro olandese. Quello di Salisburgo-Inter, in programma in Austria, sarà Serdar Gozubuyuk, mentre per il match del Maradona tra Napoli e Union Berlino è stato designato Danny Makkelie.

Infine, anche gli arbitri italiani saranno chiamati a dirigere due match del quarto turno. Daniele Orsato, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini e dal quarto ufficiale Fabbri – dirigerà Stella Rossa-RB Lipsia a Belgrado, mentre Maurizio Mariani, assistito da Bindoni, Tegoni e Maresca, sarà l’arbitro di Porto-Anversa a Oporto. Le designazioni arbitrali, fa sapere l’Uefa, non sono state pubblicate sul sito ufficiale come di consueto a causa di un problema tecnico.