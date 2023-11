Formazioni ufficiali Frosinone-Empoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Frosinone e Empoli, sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Torna dalla squalifica Mazzitelli per la squadra di Dionisi e il centrocampista con ogni probabilità si riprenderà il suo posto da titolare a centrocampo. In avanti inamovibili Reinier e Soulé, con Baez che potrebbe anche trovare posto insieme a Cheddira. Andreazzoli deve rinunciare allo squalificato Maleh, mentre Baldanzi continua a non essere al meglio ed è in dubbio. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di lunedì 6 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FROSINONE-EMPOLI

FROSINONE: Turati, Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza, Barrenechea, Mazzitelli, Reinier, Soulè, Ibrahimovic, Cuni.

EMPOLI: Berisha, Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni, Marin, Grassi, Fazzini, Cancellieri, Gyasi, Caputo.