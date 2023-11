Psg, Skriniar sull’addio all’Inter: “Il club sa come sono andate le cose, ma non voglio fare polemica”

Milan Skriniar è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match della fase a gironi di Champions League tra Milan e Psg: “So bene cosa si prova a giocare a San Siro e, in virtù dei tanti derby, anche come affrontare il Milan da avversario. Sarà fondamentale essere concentrati. Lo stile di gioco di Luis Enrique? Mi piace tanto perché è fatto di possesso palla, pressing alto e recupero. Sapevo che non sarebbe stato facile fin da subito, ma sono contento e ho sempre maggiore fiducia“.

Il difensore slovacco è poi tornato a parlare del suo addio all’Inter: “Non ho intenzione di creare polemiche. Io so come sono andate le cose e lo stesso vale per il club. Con i miei ex compagni ho un buonissimo rapporto. Ci sentiamo spesso e per gli interisti è sempre bello veder perdere il Milan“.