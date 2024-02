Serie B 2023/2024, Ternana che rimpianti: lo Spezia trova l’1-1 al 95′

Termina 1-1 lo scontro diretto per la salvezza tra Ternana e Spezia. Dopo quasi novanta minuti senza reti, con un rigore sbagliato da Pereiro al 57′, la partita si sblocca nel finale. All’89’ Di Stefano apre le marcature e fa esplodere di gioia il pubblico di casa. Lo Spezia però resta in partita e al 95′ realizza la rete dell’1-1 definitivo con Di Serio. La Ternana sale a 22 punti e resta a secco di vittorie per la terza gara consecutiva. Stessi punti anche per lo Spezia, che trova il secondo pareggio di fila. Nel prossimo turno la squadra di Breda se la vedrà con la Reggiana, mentre gli uomini di D’Angelo ospiteranno il Cittadella.