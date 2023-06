Champions League 2023/2024. City favorito per i bookmakers, seguono Real Madrid, Psg e Bayern Monaco

La Champions League 2022/2023 è andata in archivio con il primo successo del Manchester City di Pep Guardiola. Si guarda già alla stagione 2023/2024. Secondo i bookmakers i Citizens sono i favoriti per il bis a 3,50, seguiti da Real Madrid, Psg e Bayern Monaco tutti a 8. Più lontano l’acuto del Barcellona, reduce da due partecipazioni consecutive disastrose, a 15, come Arsenal e Manchester United, di ritorno in Champions dopo l’ultima stagione in Europa League. Le italiane restano indietro nella corsa alla Champions. Un trionfo nerazzurro è offerto a 20 su Goldbet, stessa quota del Napoli, mentre sale a 40 la vittoria del Milan, con la Lazio, ultima delle italiane, data a 65 volte la posta.