Calciomercato, Gazzetta: Fenerbahce offre un biennale a Dzeko

La trattativa tra Inter e Fenerbahce per Edin Dzeko va avanti. Il club turco avrebbe offerto al bosniaco un contratto biennale a cifre importanti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport l’agente dell’ex attaccante della Roma Alessandro Lucci oggi era ad Istanbul per ascoltare la proposta del Fenerbahce. Aumentano quindi i dubbi sulla proposta di rinnovo fatta dall’Inter a Dzeko, che prevedeva un prolungamento della sua permanenza in nerazzurro fino al 2024. Sarebbero molte le squadre europee interessate al bosniaco, ma al momento il Fenerbahce sembrerebbe essere davanti a tutti.