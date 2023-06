L’Equipe – Mbappè scrive una lettera al Psg: “Non prolungo il contratto”. Ora la cessione?

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’avventura di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain è giunta al capolinea. In una lettera risalente a questo lunedì pomeriggio, il francese – in scadenza nel 2024 – ha infortmato la società che non avrebbe esercitato l’opzione di un anno in più (fino al 2025) nel suo contratto, decisione che ha suscitato l’incomprensione del PSG. Per il club della capitale, o Mbappé prevede di prolungare o sarà ceduto.