Champions League 2023/2024: il calendario completo della fase a gironi

Tutto pronto per la fase a gironi della Champions League 2023/2024, la massima competizione europea per club che come ogni anno vede al via 32 formazioni dopo la fase di qualificazione con i vari turni preliminari che hanno completato il quadro delle partecipanti. Saranno quattro le italiane al via: Napoli, Inter, Milan e Lazio cercheranno di misurarsi al meglio ai massimi livelli, con le due milanesi che lo scorso anno sono state protagoniste fino alla fine della fase a eliminazione diretta. Tutti contro il Manchester City, che cercherà di confermarsi sul tetto d’Europa dopo il suo primo storico successo.

Il calendario completo della Champions League 2023/2024

PRIMA GIORNATA

Martedì 19 settembre

Ore 18:45

Milan-Newcastle

Young Boys-Lipsia

Ore 21:00

Feyenoord-Celtic

Lazio-Atletico Madrid

PSG-Borussia Dortmund

Manchester City-Stella Rossa

Barcellona-Antwerp

Shakhtar-Porto

Mercoledì 20 settembre

Ore 18:45

Galatasaray-Copenaghen

Real Madrid-Union Berlino

Ore 21:00

Bayern Monaco-Manchester United

Siviglia-Lens

Arsenal-PSV

Braga-Napoli

Benfica-Salisburgo

Real Sociedad-Inter

SECONDA GIORNATA

Martedì 3 ottobre

Ore 18:45

Union Berlino-Braga

Salisburgo-Real Sociedad

Ore 21:00

Manchester United-Galatasaray

Copenaghen-Bayern Monaco

Lens-Arsenal

PSV-Siviglia

Napoli-Real Madrid

Inter-Benfica

Mercoledì 4 ottobre

Ore 18:45

Atletico Madrid-Feyenoord

Antwerp-Shakhtar

Ore 21:00

Celtic-Lazio

Borussia Dortmund-Milan

Newcastle-PSG

Lipsia-Manchester City

Stella Rossa-Young Boys

Porto-Barcellona

TERZA GIORNATA

Martedì 24 ottobre

Ore 18:45

Galatasaray-Bayern Monaco

Inter-Salisburgo

Ore 21:00

Manchester United-Copenaghen

Siviglia-Arsenal

Lens-PSV

Braga-Real Madrid

Union Berlino-Napoli

Benfica-Real Sociedad

Mercoledì 25 ottobre

Ore 18:45

Feyenoord-Lazio

Barcellona-Shakhtar

Ore 21:00

Celtic-Atletico Madrid

PSG-Milan

Newcastle-Borussia Dortmund

Lipsia-Stella Rossa

Young Boys-Manchester City

Antwerp-Porto

QUARTA GIORNATA

Martedì 7 novembre

Ore 18:45

Borussia Dortmund-Newcastle

Shakhtar-Barcellona

Ore 21:00

Atletico Madrid-Celtic

Lazio-Feyenoord

Milan-PSG

Manchester City-Young Boys

Stella Rossa-Lipsia

Porto-Antwerp

Mercoledì 8 novembre

Ore 18:45

Napoli-Union Berlino

Real Sociedad-Benfica

Ore 21:00

Bayern Monaco-Galatasaray

Copenaghen-Manchester United

Arsenal-Siviglia

PSV-Lens

Real Madrid-Braga

Salisburgo-Inter

QUINTA GIORNATA

Martedì 28 novembre

Ore 18:45

Lazio-Celtic

Shakhtar-Antwerp

Ore 21:00

Feyenoord-Atletico Madrid

PSG-Newcastle

Milan-Borussia Dortmund

Manchester City-Lipsia

Young Boys-Stella Rossa

Barcellona-Porto

Mercoledì 29 novembre

Ore 18:45

Galatasaray-Manchester United

Siviglia-PSV

Ore 21:00

Bayern Monaco-Copenaghen

Arsenal-Lens

Real Madrid-Napoli

Braga-Union Berlino

Benfica-Inter

Real Sociedad-Salisburgo

SESTA GIORNATA

Martedì 12 dicembre

Ore 18:45

Lens-Siviglia

PSV-Arsenal

Ore 21:00

Manchester United-Bayern Monaco

Copenaghen-Galatasaray

Napoli-Braga

Union Berlino-Real Madrid

Inter-Real Sociedad

Salisburgo-Benfica

Mercoledì 13 dicembre

Ore 18:45

Lipsia-Young Boys

Stella Rossa-Manchester City

Ore 21:00

Atletico Madrid-Lazio

Celtic-Feyenoord

Borussia Dortmund-PSG

Newcastle-Milan

Porto-Shakhtar

Antwerp-Barcellona