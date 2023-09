Formazioni ufficiali Sudtirol-Ascoli, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sudtirol-Ascoli, incontro valido per la quarta giornata della Serie B 2023/2024. Calcio d’inizio alle 18:30 per una sfida che vede i padroni di casa alla ricerca di punti per provare a rilanciare un campionato di alto livello come quello della scorsa stagione. Attenzione però ai marchigiani, che sono reduci dalla prima vittoria stagionale e vogliono trovare continuità di risultati.

Le formazioni ufficiali

Sudtirol: Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi; Rover, Kofler, Tait, Casiraghi; Ciervo, Odogwu.

Ascoli: Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane; Masini, Gnahorè, Caligara; Manzari, Rodriguez; Mendes.