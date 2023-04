Ceferin pensa a una finale di Champions negli Stati Uniti: “Possibile nel 2026”

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, rivela di stare pensando a una finale di Champions League negli Stati Uniti e al podcast Men in Blazers rivela i suoi piani: “È possibile. Abbiamo iniziato a discuterne, ma poi un anno c’era la Coppa del Mondo, nel 2024 gli Europei… Quest’anno sarà a Istanbul, nel 2024 a Londra, nel 2025 a Monaco. E dopo vediamo. È possibile, è possibile. Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti in questo periodo. Gli americani sono disposti a pagare cifre alte per il meglio e niente per il peggio. Quindi seguiranno il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l’NBA”.