Masters 1000 Madrid 2023, Arnaldi vince in rimonta su Fils: è anche lui nel tabellone principale

Matteo Arnaldi chiude una splendida giornata per i colori azzurri in quel di Madrid, centrando anche lui il main draw del Masters 1000 spagnolo. Dopo Cecchinato e Vavassori, e in seguito alle affermazioni di Errani e Cocciaretto nel femminile, anche il giovane ligure vince il suo match contro il talentuoso transalpino Arthur Fils. Arnaldi si impone in rimonta mediante lo score di 3-6 6-3 6-2 e prosegue il suo bel momento di forma: sono dieci vittorie nelle ultime undici partite disputate, con la top-100 che è sempre più ad un passo.

LA PARTITA – Nei primi games dell’incontro sono le risposte dei due a fare la differenza: si inizia con quattro break che fissano il punteggio sul 2-2. L’equilibrio prosegue fino al 4-3, quando Arnaldi cede per la terza volta nel set il suo turno di battuta e Fils si aggiudica poi la frazione per 6-3. Con il passare dei minuti però il ligure inizia a salire d’intensità e di colpi. Nella seconda frazione l’equilibrio è perfetto di nuovo fino al 4-3, ma questa volta è l’azzurro a trovare l’allungo decisivo. Ed è più che uno strappo: i games di fila sono addirittura cinque, che lo portano ad aggiudicarsi il secondo set per 6-3 e a salire 2-0 nel parziale decisivo. Matteo non concede più nulla al suo avversario e sul 4-2 trova un altro break prima di chiude per 6-2.