Formazioni ufficiali Girona-Real Madrid, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Girona-Real Madrid, match valido per la 31esima giornata de LaLiga 2022/2023. I padroni di casa occupano l’11esimo posto nella graduatoria del campionato spagnolo con 38 punti (10 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte), mentre la compagine ospite è seconda a quota 65 (20 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte), a -11 dal Barcellona capolista. Non è, però, stato un match scontato recentemente questo per i Blancos: negli ultimi sette scontri diretti, infatti, hanno perso ben due volte, con un pareggio e quattro vittorie. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 19:30 di martedì 25 aprile, di seguito le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

