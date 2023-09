Calendario Fiorentina Conference League 2023/2024: programma, date, orari e diretta tv

La Fiorentina conosce le avversarie della fase a gironi di Conference League e Sportface.it vi offre il calendario completo, gli orari, il programma e le dirette tv delle gare dei viola in Conference League 2023/2024. Al sorteggio hanno preso parte 32 squadre – 22 vincitrici degli spareggi di Europa Conference League e 10 provenienti dagli spareggi di Europa League. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo aver superato con qualche difficoltà il playoff col Rapid Vienna, pesca il Ferencvaros in prima fascia. Poi Genk e Cukaricki. Missione fattibile, ma con avversarie da non sottovalutare per i viola.

IL CALENDARIO CONFERENCE LEAGUE DELLA FIORENTINA

GIRONE F

Ferencvaros

FIORENTINA

Genk

Cukaricki

Il calendario completo verrà stilato dalla Uefa entro e non oltre le ore 12 di sabato 2 settembre. Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma. Intanto ecco le date nelle quali si giocheranno le sei giornate della fase a gironi.

Prima giornata: 21 settembre

Ore 18:45 – Genk-Fiorentina

Seconda giornata: 5 ottobre

Ore 21:00 – Fiorentina-Ferencvaros

Terza giornata: 26 ottobre

Ore 21:00 – Fiorentina-Cukaricki

Quarta giornata: 9 novembre

Ore 18:45 – Cukaricki-Fiorentina

Quinta giornata: 30 novembre

Ore 21:00 – Fiorentina-Genk

Sesta giornata: 14 dicembre

Ore 18:45 – Ferencvaros-Fiorentina

GLI ORARI DELLE PARTITE

La Uefa fa sapere che. in linea di massima, ogni squadra giocherà tre partite ad orario pomeridiano (alle 16:30 o alle 18:45) e tre partite nella fascia serale (alle 21:00).

LA DIRETTA TV

I match verranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW) e su Dazn. Ma è prevista la possibilità di una diretta tv in chiaro su TV8, estesa anche all’Europa League dove in gara ci sono Roma e Atalanta.