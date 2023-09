Real Madrid, Ancelotti: “Puntiamo a vincere la Champions”

Alla vigilia del debutto stagionale in Champions League del Real Madrid contro l’Union Berlino, il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha dichiarato a Sky Sport: “La Champions è qualcosa di speciale per questo club, si parte con l’illusione di poterla vincere ancora. È difficile, siamo il club che l’ha vinta più volte e si parte con questo obiettivo, poi vediamo come si evolve la stagione“.

“Emozione della prima volta? Tutte le partite emozionano e mettono un po’ di stress e timore. L’emozione è sempre uguale e domani sarà lo stesso. Affrontiamo l’Union Berlino, una squadra nuova in Champions che ha qualità e dei valori, dobbiamo iniziare bene questa fase a gironi. Bellingham? É un grande giocatore, molto serio, umile e lo sta mostrando in questo periodo“, ha aggiunto. Infine sulle possibilità delle italiane, il tecnico quattro volte vincitore della Champions ha sottolineato: “Le squadre italiane l’anno scorso hanno fatto bene in Champions e portato tre squadre in altrettante finali europee. Speriamo che facciano lo stesso anche in questa stagione con il Real Madrid dentro“.