Erling Haaland approda su Clash of Clans: “Sono un fan del gioco da molto tempo”

Erling Haaland, stella del Manchester City, ha di recente avviato una collaborazione con Supercell, casa produttrice di videogiochi per mobile, per apparire su uno dei loro giochi di punta, ovvero Clash of Clans. Il bomber norvegese farà parte di un evento che inizierà domani, apparendo nel gioco come personaggio animato.

È la prima volta, in 12 anni di vita, che una persona reale si avvicina al gioco mobile di Supercell, con il centravanti del Manchester City che ha ammesso di ci spesso: “Per me – si legge su Marca – è stato molto difficile dover mantenere il segreto. Sono molto entusiasta di poter parlare di questa incredibile collaborazione. Sono un fan del gioco da molto tempo e lo conosco molto bene, quindi farne parte come personaggio per me è qualcosa di incredibile”.