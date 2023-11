Atp Finals 2023: Rublev è l’outsider a Torino, ma ci arriva con maggiore consapevolezza rispetto al passato

Uno dei grandi protagonisti delle Atp Finals di Torino 2023 sarà Andrey Rublev, numero cinque del ranking. Il 26enne di Mosca arriva a quest’ultimo appuntamento stagionale con la consapevolezza di essere – come già dimostrato negli anni passati – uno dei tennisti più costanti a livello di rendimento e risultato sul circuito. Ma nonostante continui a mancare quel ‘quid’ in più specialmente contro i top players, un altro passettino in avanti lo ha compiuto anche quest’anno il buon Andrey. Vero, il tabù semifinale slam continua ad essere sempre lì, con le sconfitte a livello di quarti di finale che nel frattempo sono diventate 9 su 9, ma aver raggiunto i quarti in ben 3 occasioni su 4 testimonia proprio la costanza di cui si parlava precedentemente. E più continua ad arrivarci a giocare queste partite e maggiori sono le chances che prima o poi possano girare anche dalla sua parte.

A Monte-Carlo è arrivato il primo successo in un 1000 e per un soffio gli è sfuggito il bis loscorso mese a Shanghai. E seppur sia uscito dal campo sconfitto, anche le prestazioni contro Sinner a Vienna e Djokovic a Parigi-Bercy possono fornire ulteriore consapevolezza al russo che se l’è giocata molto più alla pari rispetto ad altre volte in passato. Alle Finals ci arriva da outsider, ma in forma, sapendo di trovarsi bene su questi campi, e con una buona dose di esperienza alla quarta partecipazione di fila con le semifinali raggiunte la scorsa edizione.

ATP FINALS: PROGRAMMA E COPERTURA TV

LE INFO SUL SORTEGGIO

LA SUA STAGIONE

2023 iniziato con due sconfitte all’esordio ad Adelaide contro Kokkinakis e Bautista-Agut, ma agli Australian Open arriva il primo squillo con i quarti di finale raggiunti nonostante un tabellone tutt’altro che banale che lo ha visto sconfiggere in fila Thiem, Ruusuvuori, Evans e infine Rune al termine di una partita al cardiopalma. Poi la sconfitta molto netta contro Djokovic. A Dubai si ferma in semifinale contro Medvedev dopo aver sconfitto Zverev in semifinale, mentre i due 1000 nordamericani non regalano molte gioie: non va oltre gli ottavi, perdendo da Norrie a Indian Wells e Sinner a Miami.

Il colpaccio lo mette a segno nel Principato di Monaco, dove riesce a centrare il primo successo 1000 della carriera grazie a un’altra partita sul filo di lana vinta contro Rune in finale. Il prosieguo della stagione sul rosso gli regala una finale a Belgrado ma poco altro tra Madrid, Roma e Roland Garros: fuori sempre alla terza partita del torneo.

Si riprende sull’erba, dove ad Halle gioca un buon torneo salvo fermarsi di nuovo in finale, questa volta al cospetto di Bublik. Riesce a prendersi la rivincita poche settimane dopo a Wimbledon negli ottavi, ma per sua sfortuna al round successivo trova di nuovo Djokovic e sfuma per l’ennesima volta la possibilità di centrare la prima semi slam. In estate vince anche l’ATP 250 di Bastad ma ancora una volta non brilla nei due 1000 nordamericani, con sconfitte all’esordio sia in Canada che a Cincinnati. Agli Us Open fa il suo centrando i quarti senza battere alcun giocatore tra i primi 70, ma contro Medvedev perde netto.

A Shanghai si gioca la seconda finale 1000 dell’anno ma al termine di un’altra battaglia al fotofinish deve questa volta arrendersi ad Hubert Hurkacz. Gioca bene anche a Vienna e Parigi-Bercy, ma arriva lo stop in semifinale rispettivamente per mano di Sinner e Djokovic.

RISULTATI PRINCIPALI: Vittoria nel Masters 1000 di Monte-Carlo, finale a Shanghai e semifinale a Parigi-Bercy. A livello slam quarti di finale agli Australian Open, Wimbledon e Us Open. Ha vinto anche l’ATP 250 di Bastad.

QUANDO SI É QUALIFICATO: 26 ottobre 2023

ESPERIENZA ALLE ATP FINALS: Quarta partecipazione consecutiva. Dopo essere stato eliminato nella fase di Round Robin sia nel 2020 che nel 2021 è riuscito a raggiungere le semifinali la passata edizione.

NUMERI E STATISTICHE DEL 2023

Ranking attuale: 5

Titoli vinti: 2

Vittorie/Sconfitte: 56-23

Prize money: $4,795,071

H2H con gli altri partecipanti alle Finals: 5-7