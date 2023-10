Borussia Dortmund-Milan, rivedi la conferenza stampa di Pioli (VIDEO)

“La nostra mentalità è andare in campo e dare tutto per vincere la partita. Sarà importante per lo sviluppo del girone, non sarà decisiva ma peserà. Vogliamo interpretarla bene contro una squadra che in Champions non perde in casa da quasi due anni. Abbiamo fiducia nel nostro gioco”. Parola di Stefano Pioli alla vigilia di Borussia Dortmund-Milan, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito, il video integrale della conferenza del tecnico rossonero.

