Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali: Italia in raduno a Policoro

L’Italia di calcio a 5 si è radunata nella giornata di ieri a Policoro per preparare la sfida di venerdì 6 ottobre alla Repubblica Ceca, valida per la terza giornata dell’Elite Round delle qualificazioni al Mondiale di calcio a 5. Italia, che ha dovuto rinunciare ad Alessio Di Eugenio, escluso dalla convocazione a causa un infortunio, ha svolto la prima doppia seduta al PalaErcole, impianto che fra tre giorni ospiterà le sfide con i cechi e Slovenia e Spagna. La situazione di classifica recita al momento, la Spagna guida il girone a punteggio pieno grazie alle vittorie con Repubblica Ceca e Italia. Azzurri secondi a quota 3, così come la Slovenia (ma i ragazzi di Bellarte sono avanti per lo scontro diretto della 1ª partita del girone) mentre i cechi sono fermi a 0. “Questa gara è fondamentale. Ce lo siamo detti sin dal primo istante in cui siamo arrivati a Policoro: questa è la partita, la nostra prima finale. Vincere in casa, sapendo di poter prendere punti importanti, anche in virtù di Slovenia-Spagna, è vitale nel nostro cammino. Solo a fine partita penseremo alla trasferta in Repubblica Ceca” , le parole del capitano Carmelo Musumeci.