Borussia Dortmund-Milan, Thiaw: “Ci sarà un’atmosfera fantastica”

“Sono felice di giocare qui, ci saranno i miei amici e la mia famiglia”. A dirlo a Sky è il difensore del Milan, Malick Thiaw, alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Borussia Dortmund. “Sarà una gara particolare, il Borussia è una grande squadra con dei grandissimi tifosi – ha sottolineato il tedesco – L’anno scorso è stato molto importante per me, mi ha aiutato a crescere, ma quest’anno lo sarà ancora di più”. In conferenza stampa, Thiaw si è poi soffermato sull’ambiente di Dortmund: “Ho già giocato in un contesto simile, è una squadra molto conosciuta. Ho vissuto molte partite contro il Dortmund, ci sarà un’atmosfera fantastica e non vediamo l’ora. Cercheremo di approcciare al meglio”. E su Tomori e Kalulu: “Sono entrambi difensori fantastici, è un piacere giocare con loro. Possiamo giocare a 3 o a 2”.