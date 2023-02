Club Brugge-Benfica domani in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2022/2023

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Club Brugge-Benfica, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Le due sorprese della fase a gironi si sfidano in un doppio confronto che promette scintille. I belgi hanno conquistato la qualificazione addirittura con due turni d’anticipo, ma stanno faticando molto in campionato al punto che c’è stato di recente un cambio in panchina. Non a caso partirà favorito il Benfica, capace di strappare la vetta del girone al Psg e determinato a tornare ai quarti di Champions. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di domani, mercoledì 15 febbraio, con la partita che sarà visibile in diretta su Sky Sport Football, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e Infinity+.