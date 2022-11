Biglietti Milan-Tottenham: prezzi, quando escono e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di Milan-Tottenham, con i prezzi, quando saranno disponibili e le indicazioni per acquistarli. L’urna di Nyon ha regalato ai rossoneri un sorteggio affascinante per gli ottavi di finale di Champions League contro la formazione londinese che è allenata da Antonio Conte. Il tecnico salentino farà così ritorno a San Siro, dove per due anni ha condotto l’Inter vincendo anche uno Scudetto dopo aver battuto proprio i rossoneri di Stefano Pioli. Ora, il confronto su un palcoscenico ancora più prestigioso, in cui il Diavolo fa ritorno dopo nove anni. Entrambe le squadre si sono qualificate all’ultimo turno, il Milan travolgendo il Salisburgo tra le mura amiche, mentre gli Spurs vincendo in trasferta contro il Marsiglia.

Milan-Tottenham richiama subito alla mente il doppio confronto del 2011, ancora agli ottavi di Champions, in cui la formazione londinese si impose per 0-1 con gol a dieci minuti dal termine di Peter Crouch, mentre il ritorno terminò 0-0. Esiste un altro precedente, un doppio confronto stavolta in semifinale dell’allora Coppa UEFA, nel 71/72, dove ebbe ancora la meglio il Tottenham (2-1 a Londra, 1-1 a Milano). L’obiettivo di Leao e compagni sarà quello di sfatare questo “tabù”, e per farlo l’appuntamento sarà martedì 14 febbraio 2023 alle ore 21:00 a San Siro, e poi al Tottenham Hotspur Stadium mercoledì 8 marzo 2023, sempre alle 21:00.

IL TABELLONE

PROGRAMMA E ORARI TV OTTAVI

DATA E TV MILAN-TOTTENHAM

DATA E TV TOTTENHAM-MILAN

IL COMMENTO DI PIOLI

Biglietti Milan-Tottenham, prezzi e quando acquistarli

Ad oggi, è aperta la sola possibilità di acquistare biglietti Vip Hospitality, quindi scegliendo tra una delle sei esperienze speciali messe a disposizione dalla società rossonera. Si va dai 369€ della “Casa Milan Experience” agli 899€ della “Authority Experience”. Per i biglietti “normali”, invece, è ancra troppo presto per sapere quando verranno messi in vendita e soprattutto quale sarà il loro costo.

Ad ogni modo, solitamente il Milan apre la vendita dei tagliandi delle proprie partite almeno un mese prima delle stesse, per cui a inizio 2023 ci si può aspettare che il club meneghino, tramite il proprio sito, abbia già dato tutte le informazioni del caso. Allo stesso modo, per i prezzi si può fare solo una stima. Prendendo come esempio il prezzo del biglietto per vedere Milan-Chelsea della fase a gironi, allora il costo variava dai 54 euro fino a circa 400 euro, ovviamente a seconda del settore scelto. Il biglietto sarà acquistabile direttamente sul sito del Milan, al seguente link, oppure sul circuito autorizzato Vivaticket.