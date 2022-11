Biglietti Napoli-Eintracht Francoforte: prezzi, quando escono e come acquistarli

Sale già da ora la febbre per Napoli-Eintracht Francoforte, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023: ecco allora tutte le informazioni utili sui biglietti della partita, con le indicazioni sui prezzi, su quando escono e come acquistarli. Mancano ancora oltre quattro mesi all’appuntamento con la partita del Maradona, secondo dei due atti per la conquista di un pass per i quarti di finale, che per gli azzurri mancano da diverso tempo. Questo può essere l’anno buono per provare ad arrivare fino in fondo, visto che la squadra sta girando a meraviglia in campionato e ha vinto il girone in coppa perdendo solo col Liverpool quando comunque contava solo arivare primi.

In virtù dello status di testa di serie, la squadra di Spalletti si è altresì garantita la possibilità di sperare in un sorteggio morbido, e così infatti è stato. I tedeschi non vanno assolutamente sottovalutati e sono i campioni dell’Europa League in carica, ma non per questo non si può affermare che l’accoppiamento sia tra i migliori possibili che le urne potevano offrire a Nyon (benevole anche con le altre italiane).

Dunque, tornando all’argomento principale, vale a dire i biglietti per la super sfida del ritorno, è bene sapere che attualmente non sono ancora in vendita e non è stato comunicato quando sarà possibile acquistarli, come e a che prezzi. La partita si giocherà mercoledì 15 marzo alle ore 21 e sarà di fatto l’ultimo incontro degli ottavi, sarà nostra cura informarvi il prima possibile circa la situazione legata alla vendita dei biglietti per la partita Napoli-Eintracht Francoforte.

TABELLONE OTTAVI CHAMPIONS

PROGRAMMA OTTAVI CHAMPIONS

DATA, ORARIO E TV NAPOLI-EINTRACHT