Benfica-Inter, non solo Otamendi e Bah: anche Grimaldo a rischio forfait

L’emergenza difensiva del Benfica potrebbe non essere confinata solo allo squalificato Otamendi e all’infortunato Bah. In vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, i portoghesi potrebbero essere costretti a fare a meno anche di Alex Grimaldo. L’esterno spagnolo non ha svolto la seduta della vigilia col gruppo, dedicandosi a lavoro di recupero in palestra. La sua presenza è dunque a rischio per domani, con Schmidt che per precauzione ha aggregato alla prima squadra il 20enne Francisco Domigues. Anche Mihailo Ristic, il sostituto naturale di Grimaldo, infatti non è al meglio. Ma l’esterno bosniaco si è comunque allenato in gruppo.