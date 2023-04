Livaja e Cassano: ecco a cosa si riferiva Mourinho in conferenza stampa

In questi giorni sta tenendo banco il botta e risposta tra Antonio Cassano e José Mourinho. L’ex calciatore di inter e bari ha preso di mira il tecnico giallorosso per i suoi comportamenti in panchina e non. La risposta del portoghese non ha tardato ad arrivare. Mourinho ha fatto riferimento a una presunta lite in allenamento tra Cassano e Marko Livaja. Si parla della stagione 2012-13 con Stramaccioni in panchina. Il calciatore pugliese inizia a vedere il campo sempre meno, soprattutto in Europa League. Stramaccioni ha già in mente la squadra per il prossimo anno, un’Inter più giovane con diversi talenti della prima squadra. Uno di questi è Marko Livaja, croato di Spalato, punta veloce dalla buona tecnica che ha vinto le Next Gen da protagonista. Cassano viene quindi sostituito a Marzo dal croato. Dopo la decisione ci sarebbe stata una lite tra Cassano e Livaja dove il barese avrebbe avuto la peggio. E’ proprio a questa vicenda che lo Special One si riferiva.