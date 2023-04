Roma, Solbakken ringrazia i tifosi per i messaggi e promette: “Tornerò più forte”

Attraverso un post su Instagram, Ola Solbakken ha voluto ringraziare i tifosi della Roma (e non solo) per i messaggi di sostegno dopo l’infortunio. L’attaccante giallorosso era stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco in occasione della sfida contro il Torino a causa di un problema alla spalla sinistra. “Grazie per tutti i messaggi gentili, tornerò più forte“, ha scritto Solbakken, determinato a tornare a disposizione di José Mourinho al più presto.