Benfica-Inter 3-3, la reazione di Tramontana al pareggio dei nerazzurri (VIDEO)

di Christian Deiuri 57

Pareggio 3-3 in rimonta per l’Inter sul campo del Benfica nella quinta giornata del girone di Champions League 2023/2024. Dopo l’inizio di gara terrificante, che ha visto i nerazzurri andare sotto per 3-0 nel primo tempo con la tripletta dell’ex Joao Mario, è arrivata la reazione della squadra di Inzaghi nella ripresa. Prima Arnautovic ha accorciato le distanze, poi Frattesi con un gran gol ha portato l’Inter sotto di una rete. Infine il rigore di Sanchez ha fissato la gara sul definitivo 3-3, che mantiene i nerazzurri in vetta al girone a pari punti con la Real Sociedad. Ecco la reazione di Filippo Tramontana alla gara dei nerazzurri.